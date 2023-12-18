В ВСУ рассказали о трудностях в уходе за западным оружием

Офицер Вооруженных сил Украины предостерегает о сложностях использования западного оружия на линии военного конфликта. В интервью Le Monde он отмечает, что французская самоходная гаубица Caesar, несмотря на высокую точность и скорострельность, редко применяется из-за интенсивного ухода, необходимого для ее обслуживания.

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Он подчеркивает, что самоходка требует внимательного обслуживания и слабо адаптирована к реальным условиям боевых действий. Кроме того, по словам офицера, как только подобная техника появляется на поле боя, она становится приоритетной целью для российских военных. Важно отметить, что покидание места стрельбы занимает не менее пяти минут.

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Офицер также упоминает разногласия на Западе относительно военной помощи. Ранее британский вице-маршал авиации Шон Белл высказал мнение о преимуществе ВС России и подчеркнул уязвимость ВСУ из-за этих разногласий. Возможные последствия для украинской армии остаются в фокусе внимания.