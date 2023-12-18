В Китае придумали систему тренировок для конфликтов в космосе

Ведущая китайская газета South China Morning Post (SCMP) сообщила о создании инновационной системы тренировок, предназначенной для отработки боевых сценариев в космической среде. Это новшество разработали ученые Национального университета оборонных технологий Китая.

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Система включает в себя уникальные игры, созданные для моделирования различных ситуаций в космосе и предсказания хода военных действий. Эксперты утверждают, что она демонстрирует эффективность в отработке боевых навыков в условиях космических миссий.

Авторы системы подчеркивают, что конфликт в космосе может серьезно затронуть спутниковую инфраструктуру и наземные системы, включая пусковые площадки и радиолокационные станции. Это, в свою очередь, приведет к хаосу в городах и отрезанию от мира отдаленных поселений.

Исследование подчеркивает, что действия, направленные против спутников, могут рассматриваться как эквивалент разжиганию ядерной войны. Это придает системе стратегическое значение в глобальных военных аспектах.

В двухмесячных соревнованиях, в которых участвовали 400 отобранных курсантов, система показала свою эффективность. Участники подчеркнули, что тренировки помогли им освоить боевые навыки и владение оружием, о котором они имели только теоретическое представление.

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Нововведение уже признано успешным, и его внедрение в военные структуры может существенно повысить подготовку китайских сил к возможным конфликтам в космосе.