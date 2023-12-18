Численность армии США в 2024 году станет самой низкой с 1941 года

По данным Пентагона, ожидается, что к 2024 году численность военнослужащих в США достигнет исторического минимума с 1941 года, сократившись до 1,28 миллиона человек. Это феноменальное снижение, сравнимое с периодом Второй мировой войны, было объявлено в результате недобора в 2023 году, особенно в сухопутных силах, ВМС и ВВС.

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Замминистра Пентагона по персоналу и боеготовности, Ашиш Вазирани, отметил, что в текущем году отдельные военные службы не смогли достичь плановых наборов на 41 тысячу человек. Этот недобор стал причиной рекордного уровня военнослужащих в стране.

Аналитики подчеркивают, что особенно заметен недостаток интереса к военной службе у представителей поколения Z, родившихся с 1997 по 2012 год. Этот контингент проявляет "низкое доверие к институтам" и все реже следует традиционным жизненным и карьерным путям.

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Бывший советник Рональда Рейгана, Даг Бэндоу, предостерегает, что такая ситуация может привести к введению воинской обязанности в стране, подчеркивая возможные аппетиты Вашингтона к этому решению.