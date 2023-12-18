Во Франции задержали киберсталкера за травлю мэра Парижа в сети

В четверг, 14 декабря, следователи бригады по борьбе с преступлениями против личности арестовали мужчину, выражавшего ненависть и угрозы в адрес мэра Парижа Анн Идальго в социальной сети X. Обвинения включают подстрекательство, призывы к насилию, угрозы смерти и публичные оскорбления. Под псевдонимом Pinochet@75surCent он активно высказывался с июня по сентябрь.

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Источники утверждают, что мужчина, уже извинившийся и признавшийся в авторстве постов, скрывался под псевдонимом Pinochet@75surCent. В случае признания вины ему грозит до трех лет тюремного заключения и штраф до 30 тысяч евро. Правозащитники ищут в этой ситуации русский след.

В начале октября Париж также столкнулся с необычной проблемой – жители массово жаловались на появление постельных клопов в различных частях города, включая транспортные средства, больницы и кинотеатры. Французские спецслужбы провели расследование и выявили "русский след" в этой ситуации.

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