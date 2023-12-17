В секторе Газа обнаружили тоннели ХАМАС

Сегодня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о находке трех тоннелей, принадлежащих организации ХАМАС, в непосредственной близости к школе, принадлежащей Агентству ООН для помощи палестинским беженцам. Сообщается, что эти тоннели представляют серьезную угрозу для безопасности в регионе.

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"Возле школы БАПОР были обнаружены три шахты террористических тоннелей," - гласит официальное сообщение армии, подчеркивая серьезность обнаруженных структур.

Кроме того, в другом инциденте военные ЦАХАЛ успешно разрушили склад оружия, расположенный в жилом доме, используемом ХАМАС. Этот склад оказался важным центром вооружения для военных в районе Шеджайя, как отмечает армия.

В ходе дополнительных операций военные обнаружили тоннель протяженностью более 15 метров, ранее использованный ХАМАС для проведения нападений на израильские войска. Этот тоннель был успешно уничтожен с привлечением воздушных сил Израиля.

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Помимо этого, в Германии был предотвращен теракт, связанный с ХАМАС. Немецкие правоохранительные органы арестовали четырех подозреваемых, предположительно, связанных с палестинской радикальной группировкой. Инцидент подчеркивает международный характер борьбы с террористической активностью и сотрудничество в обеспечении безопасности.