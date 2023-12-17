Российских пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

Все российские пенсионеры, вне зависимости от принадлежности к льготным категориям, теперь освобождены от обязанности платить комиссии при оплате услуг Жилищно-Коммунального Хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ссылаясь на высказывание президента России Владимира Путина.

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Президент Путин подтвердил отмену комиссий для всех пенсионеров в ходе встречи с руководителями фракций. Ранее, в ходе прямой линии 14 декабря, глава государства отменил комиссию банков для пенсионеров при оплате ЖКХ, подчеркнув, что такая практика несправедлива.

Впоследствии президент уточнил, что его изначальное заявление касалось только льготных категорий граждан. Тем не менее, он заявил, что правительство распространит данное решение на всех пенсионеров.

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Это решение направлено на улучшение условий жизни пожилых граждан, подчеркивая неприемлемость взимания комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг. Оно также подчеркивает внимание государства к социальной поддержке пенсионеров в сфере бытовых расходов.