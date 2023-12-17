В МИД России назвали способ обмена пленными с Украиной

Согласно заявлению замглавы МИД России Сергея Вершинина, Москва выражает готовность к обмену пленными с Украиной. Этот обмен должен осуществляться при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК). В настоящее время проводятся контакты между Россией и МККК для координации данного вопроса.

В своих заявлениях Вершинин подчеркнул важность роли МККК в данном процессе и выразил признательность за усилия организации. Он также отметил, что офисы МККК в Донбассе успешно сотрудничают с местными властями и представителями российского Красного Креста.

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Ранее глава делегации МККК в Москве, Борис Мишель, подтвердил готовность организации выступить посредником между Москвой и Киевом в обмене пленными, при условии запроса сторон. Кроме того, Мишель сообщил о проведении работ по поиску россиян, пропавших на территории Украины.