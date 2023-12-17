В Венгрии заявили об отсутствии угрозы для стран ЕС со стороны России

В ходе интервью французскому телеканалу LCI, министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, высказал убеждение в отсутствии угрозы со стороны России в отношении государств Европейского Союза. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не воспринимает потенциальной опасности, исходящей от России.

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Министр поддержал свою позицию, указав на участие страны в НАТО как гарантию безопасности. В его словах, НАТО представляет собой самый мощный оборонительный союз в мире, и он не верит в возможность агрессии со стороны России в отношении членов НАТО.

В контексте отношений с Болгарией, Петер Сийярто предупредил о возможном наложении вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону. Это решение связано с ростом тарифов за транзит российского газа через болгарскую территорию. По его мнению, окончательное решение относительно присоединения Болгарии к Шенгену может быть принято в ближайшее время.

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Данные заявления Сийярто добавляют новый аспект в обсуждение безопасности в регионе и выявляют сложные дипломатические аспекты в отношениях между Венгрией, Россией и другими странами Евросоюза.