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Глава избирательной комиссии Сербии опроверг заявления о нарушении выборов
В Сербии опровергли заявления о нарушении выборного процесса

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Сегодня глава Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии, Владимир Димитриевич, официально опроверг заявления о предполагаемых нарушениях в ходе выборного процесса в стране. Эта информация представлена в официальном заявлении, размещенном на официальном сайте РИК.

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В заявлении говорится, что утверждения о давлении на избирателей на избирательных участках в Новом Белграде и Стари-Граде были названы абсурдными, необоснованными и постыдными. РИК подчеркнул, что не было обнаружено грубых нарушений в ходе выборов.

РИК напомнил, что на всех избирательных участках процесс голосования обеспечивают избирательные комиссии, включая представителей всех кандидатов в дополнение к постоянному составу. В общей сложности на избирательных участках присутствует более 148 тысяч человек.

Это заявление поступило после ряда заявлений о возможных нарушениях, что подчеркивает важность прозрачности и доверия в выборном процессе Сербии. Однако РИК утверждает, что все меры были предприняты для обеспечения честности и законности выборов в стране.

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Помимо этого, в контексте внешнеполитических вопросов, ранее в Сербии было высказано противостояние вступлению в НАТО из-за бомбардировок Югославии. Зампредседателя Социалистической партии, Душан Баятович, высказал мнение, что Европа и США предъявляют требования закрыть глаза на утрату Сербией 17 процентов территории для создания "квазигосударства".

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