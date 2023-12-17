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В результате инцидента, произошедшего 7 декабря в брянской гимназии № 5, где ученица 8 "А" класса открыла стрельбу, пострадавшие демонстрируют положительную динамику в своем состоянии. Об этом сообщил Михаил Мурашко, министр здравоохранения России.
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Согласно высказыванию главы Минздрава, врачи, следящие за состоянием пострадавших, оценивают его как хорошее. Утром 7 декабря ученица принесла в школу помповое ружье своего отца, спрятанное в тубусе, и начала стрельбу в кабинете биологии. В результате инцидента шестеро подростков получили ранения, при этом жизни двоих из них, включая нападавшую, не удалось спасти.
На данный момент, согласно Мурашко, состояние пострадавших стабильное. Он отметил, что медицинские специалисты продолжают следить за их здоровьем, обеспечивая необходимую помощь и поддержку. Следует отметить, что 12 декабря министр подчеркнул стабильность состояния школьников, что подтверждает позитивную динамику в их выздоровлении.