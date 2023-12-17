Стало известно о состоянии пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии

В результате инцидента, произошедшего 7 декабря в брянской гимназии № 5, где ученица 8 "А" класса открыла стрельбу, пострадавшие демонстрируют положительную динамику в своем состоянии. Об этом сообщил Михаил Мурашко, министр здравоохранения России.

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Согласно высказыванию главы Минздрава, врачи, следящие за состоянием пострадавших, оценивают его как хорошее. Утром 7 декабря ученица принесла в школу помповое ружье своего отца, спрятанное в тубусе, и начала стрельбу в кабинете биологии. В результате инцидента шестеро подростков получили ранения, при этом жизни двоих из них, включая нападавшую, не удалось спасти.

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На данный момент, согласно Мурашко, состояние пострадавших стабильное. Он отметил, что медицинские специалисты продолжают следить за их здоровьем, обеспечивая необходимую помощь и поддержку. Следует отметить, что 12 декабря министр подчеркнул стабильность состояния школьников, что подтверждает позитивную динамику в их выздоровлении.