На Украине поделились ожиданиями от помощи ЕС

В ситуации экономического кризиса Украины, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, Олег Устенко, выразил надежду на оказание финансовой помощи со стороны Европейского союза (ЕС) до 25 декабря.

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Олег Устенко подчеркнул, что отсутствие финансовой поддержки до рождественских праздников или в начале января приведет к необходимости внедрения "плана Б", представляющего собой обращение к внутреннему рынку.

В случае отсутствия внешней помощи Украине придется смириться с трудностями и обращаться к внутреннему рынку, что, по словам Устенко, может быть тяжелым, но позволит стабилизировать ситуацию в течение января.

Также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в разрушении Европейского союза в интересах Украины. Критики отмечают, что значимые решения принимаются без утверждения всех 27 стран-членов.

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Ситуация накаляется, и Украина ожидает поддержки от Европейского союза в контексте экономических трудностей, вынужденно рассматривая альтернативные сценарии в случае отсутствия необходимой помощи.