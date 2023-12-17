Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Патрушев: турецкие яйца без пошлины поступят в Россию через 2-3 недели
Названы сроки поставки в Россию беспошлинных яиц из Турции

реклама

Министр сельского хозяйства России, Дмитрий Патрушев, объявил о введении освобождения от импортной пошлины на куриные яйца из Турции в течение двух-трех недель. Это решение направлено на коррекцию внутренних цен на яйца в стране.

реклама

По словам Патрушева, предпринятые меры направлены на стабилизацию цен на куриные яйца внутри страны. В ближайшие дни также ожидается поступление партии яиц из Азербайджана. Министр подчеркнул, что яйца являются сезонным продуктом, и в текущий период их цены традиционно увеличиваются.

Патрушев выразил уверенность в том, что после наступления Нового года ожидается снижение стоимости яиц. Это анонсировано в контексте растущих цен на яйца, которые вызвали беспокойство среди населения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование в отношении четырех региональных производителей куриных яиц, подозреваемых в синхронном повышении цен. Дела возбуждены по признакам картельного соглашения, повлекшего за собой рост цен на куриное яйцо.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», россияне высказали обеспокоенность по поводу резкого подорожания яиц и курицы. Президент Путин отметил, что ситуация улучшится, объявив сбой в работе правительства основной причиной текущих экономических трудностей.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Советник Зеленского Устенко: Украина надеется получить помощь ЕС до 25 декабря
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
14
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
6
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
17
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
8
В России построят 7 новых атомных электростанций
5
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
2
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
2
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
1
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
+
НАСА показало, как космический корабль входит в атмосферу
3
Черные дыры могут поглотить звезды Хокинга изнутри
2
Игровой флагман ASUS ROG Phone 8 уже получил дату анонса
+
Microsoft отремонтируют ОС Xbox из-за сбоев Baldur's Gate III
+
Российская армия продемонстрировала эффективную работу новых комплексов 2с38 "Деривация-ПВО"
5
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
1
Motorola превращает смартфон в спутниковый телефон
1
OrienSpace готовится к запуску первой ракеты Gravity-1 с морской платформы
+

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
3
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
86
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
4
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
23
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
12
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
14
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
10

Сейчас обсуждают

Китя.
18:44
Особенно на севере где -45 градусов.
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
Иван Горыныч
18:43
Зарубежные аналитики были просто в шоке когда Пригожин за сутки взял Ростов, но ещё больше шок встал когда им за это ничего не было, все просто потухли, если чё лично министр обороны Индии. 🤣🤣🤣🤣
Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
KillerOK
18:42
100% тоже о нём сразу подумал при виде столь «мощного» сооружения. Чего только его проект «Стена» стоил, где по итогу ни выделенных денег, ни стены, ни Яйценюха. Вот и здесь почерк этого мастера чувст...
В Верховной раде заявили о возведении трёх линий фортификаций для перехода к обороне
Archimedes
18:42
Я не знаю кто там не поддержал санкции, но мой аккаунт был заблокирован. Поэтому только хардкор, только чёрный флаг!
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
Сергей Кириллов
18:41
Зачем в онлайн шутеры брать 7800 хт или 4070 ти?
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
АЕV
18:36
Да ладно!? Ни разу не было и вот опять))))
В Верховной раде заявили о возведении трёх линий фортификаций для перехода к обороне
АЕV
18:35
Да не, разве что считаться со старым маразматиком которой может устроить апокалипсис а во всем другом считаться просто не имеет смысла
Путин: США придётся считаться с Россией
АЕV
18:33
Ага то есть за казнокрадство хотят ввести максимум условку а минимум выговор))), ну что ещё ожидать от ОПГ озеро)))
Депутат Крашенинников предложил смягчить ряд статей Уголовного кодекса
22870
18:30
Причем успешно применяемый еще в СССР.
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
Voodoo People
18:29
Окей. Не переплачивайте 100тысяч, а возите системник с собой в поездки. Каждому своё)
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем