Названы сроки поставки в Россию беспошлинных яиц из Турции

Министр сельского хозяйства России, Дмитрий Патрушев, объявил о введении освобождения от импортной пошлины на куриные яйца из Турции в течение двух-трех недель. Это решение направлено на коррекцию внутренних цен на яйца в стране.

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По словам Патрушева, предпринятые меры направлены на стабилизацию цен на куриные яйца внутри страны. В ближайшие дни также ожидается поступление партии яиц из Азербайджана. Министр подчеркнул, что яйца являются сезонным продуктом, и в текущий период их цены традиционно увеличиваются.

Патрушев выразил уверенность в том, что после наступления Нового года ожидается снижение стоимости яиц. Это анонсировано в контексте растущих цен на яйца, которые вызвали беспокойство среди населения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование в отношении четырех региональных производителей куриных яиц, подозреваемых в синхронном повышении цен. Дела возбуждены по признакам картельного соглашения, повлекшего за собой рост цен на куриное яйцо.

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В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», россияне высказали обеспокоенность по поводу резкого подорожания яиц и курицы. Президент Путин отметил, что ситуация улучшится, объявив сбой в работе правительства основной причиной текущих экономических трудностей.