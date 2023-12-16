Белоруссия прекратила действие соглашения о КПП с Украиной

Согласно сообщению РИА Новости, Белоруссия приняла решение о прекращении действия соглашения с Украиной о совместном контроле на пунктах пропуска (КПП) на общей границе. Данное соглашение было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года и являлось важным механизмом сотрудничества в области пограничного контроля.

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Основной мотивацией для такого шага стали нарушения со стороны Украины, противоречащие ранее установленным договоренностям. Документ, который регулировал вопросы совместного контроля на границе, теперь теряет свою силу из-за несоблюдения со стороны украинской стороны принятых обязательств.

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Это не первый случай прекращения сотрудничества между Белоруссией и Украиной. Ранее было денонсировано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а также приостановлено соглашение в области связи в августе текущего года. Эти действия могут отражать ухудшение отношений между двумя странами и вызвать волнения в региональном контексте.