Одной европейской стране разрешили использовать нефть из России в обход санкций

На заключительном саммите лидеров стран-членов Европейского союза было объявлено, что Словакии предоставлен год дополнительного использования российской нефти, обходя антироссийские санкции. Примечательно, что это исключение было внесено в новый санкционный пакет, утвержденный после долгих дебатов.

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Премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, выразил удовлетворение, подчеркнув важность данного решения для экономики страны. "Мы одобрили пакет, содержащий чрезвычайно важное исключение для нас - разрешение на использование российской нефти для производства," - отметил Фицо.

Представители различных министерств подтвердили, что новые санкции не окажут негативного влияния на словацкую экономику, что стало ключевым фактором при принятии данного решения. Эксперты отмечают, что это решение поможет Словакии избежать разгону инфляции, который мог бы произойти в случае отмены разрешения на получение энергоресурсов из России.

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Важно отметить, что в связи с аналогичными обстоятельствами Еврокомиссия также подтвердила право Болгарии на покупку российской нефти по цене выше потолка Евросоюза. Это разрешение было выдано с целью обеспечения безопасности снабжения энергоресурсами.