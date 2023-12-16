Украине предрекли банкротство через несколько месяцев

Украина столкнулась с критическим финансовым положением, по данным которого в казне осталось средств всего на три месяца. Прогнозы Европейского союза и Киева указывают на возможный банкрот страны к 1 марта 2024 года, согласно информации, опубликованной в итальянской газете La Repubblica.

реклама

Информация о текущей ситуации будет обсуждаться на внеочередном заседании Европейского совета в январе. Отмечается, что вето, наложенное Венгрией на бюджетную поддержку Украине, может оказать разрушительное воздействие. В случае отказа в финансовой помощи со стороны Венгрии, статья подчеркивает необходимость поиска альтернативных решений.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В связи с этой ситуацией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постановил вето на предложение о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Кроме того, Будапешт воздержался от участия в решении ЕС о начале переговоров с Украиной относительно её возможного вступления в организацию.