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La Repubblica: Украина может стать банкротом к 1 марта 2024 года
Украине предрекли банкротство через несколько месяцев

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Украина столкнулась с критическим финансовым положением, по данным которого в казне осталось средств всего на три месяца. Прогнозы Европейского союза и Киева указывают на возможный банкрот страны к 1 марта 2024 года, согласно информации, опубликованной в итальянской газете La Repubblica.

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Информация о текущей ситуации будет обсуждаться на внеочередном заседании Европейского совета в январе. Отмечается, что вето, наложенное Венгрией на бюджетную поддержку Украине, может оказать разрушительное воздействие. В случае отказа в финансовой помощи со стороны Венгрии, статья подчеркивает необходимость поиска альтернативных решений.

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В связи с этой ситуацией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постановил вето на предложение о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Кроме того, Будапешт воздержался от участия в решении ЕС о начале переговоров с Украиной относительно её возможного вступления в организацию.

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