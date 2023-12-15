США призвали Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа

Представитель администрации Белого дома поделился информацией о том, что Соединенные Штаты в настоящее время находятся в процессе обсуждения возможной военной операции в секторе Газа с правительством Израиля. В ходе диалога обсуждается необходимость перехода к более точечным военным действиям с меньшей степенью интенсивности. При этом акцент делается на более высокоценных целях, опираясь на разведывательные данные.

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Согласно представленной информации, стороны обсуждают возможность сокращения интенсивности боевых действий в секторе Газа и перехода к более целенаправленным операциям. Представитель администрации США не уточнил конкретные сроки, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может перейти к новому этапу военной операции. Ранее Соединенным Штатам удалось получить информацию, подтверждающую нарушение законов войны со стороны ЦАХАЛ в секторе Газа, что вызвало призывы к изменению тактики со стороны Вашингтона.