Во Франции восхитились высказыванием Путина

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил свою поддержку высказыванию президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии сравнил лидеров стран Евросоюза с коллаборационистами. В своем комментарии на странице в социальной сети X Филиппо одобрил описание Путина, считая правильным его утверждение, что многие европейские политики стремятся к героическому облику, но ведут себя подобно коллаборационистам времен Второй мировой войны.

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По мнению Филиппо, европейские лидеры потеряли свой суверенитет и действуют вопреки интересам своих стран. Он выразил убеждение, что необходимо срочно избавиться от "пятен" и предателей, которые, по его мнению, возглавляют страны Евросоюза

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Эти заявления Филиппо поступили после того, как президент Путин провел прямую линию, в ходе которой он провел параллели между современными лидерами ЕС и историческими фигурами, такими как генерал Шарль де Голль и маршал Филипп Петен.