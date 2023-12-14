В США допустили, что ВСУ потеряют возможность наступать

В случае, если Соединенные Штаты прекратят предоставление военной поддержки Украине, ее военные силы потеряют способность вести активные операции. Эксперт по стратегическим и международным исследованиям Марк Канциан из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне предсказывает, что украинский военный потенциал будет уменьшаться вместе с уменьшением поступлений вооружений и финансов в Киев. По его мнению, уже к январю 2024 года Вооруженные Силы Украины не смогут осуществить крупномасштабное контрнаступление, а в феврале могут потерять способность к проведению любых атак.

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Эксперт также подчеркивает, что отсутствие военной поддержки со стороны США может побудить европейские страны принять аналогичные решения. Ранее бывший главнокомандующий НАТО, адмирал флота США в отставке Джеймс Ставридис предупредил, что Украина рискует лишиться поставок ракет ATACMS и истребителей F-16, если Конгресс не утвердит пакет военной помощи. Он отметил, что без поддержки со стороны Запада Киев окажется неспособным сопротивляться возможному наступлению России.