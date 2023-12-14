Зеленский объяснил замедление на линии военного конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский объявил миру, что замедление на линии военного конфликта связано с наступлением зимы. Это было заявлено на пресс-конференции в ходе саммита стран Северной Европы, как сообщает РИА Новости.

реклама

На вопрос о том, является ли ситуация на линии военного конфликта критической, учитывая заявления американских генералов о необходимости обороны со стороны Украины, Зеленский подчеркнул, что речь идет не о кризисе, а о природных условиях зимы.

"Зимой всегда происходит замедление в различных операциях - как в контрнаступательных, так и в оборонительных... Зимой всё замедляется", - пояснил Зеленский.

Президент уточнил, что речь идет о ситуации в восточной части Украины, где сосредоточено большинство войск России.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По данным The New York Times, США решили направить генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину для разработки новой военной стратегии. Подробности о личности Агуто, его предложениях для Киева и актуальности новых военных советников для Украины обсуждаются в материале военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходаренка.