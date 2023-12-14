В сенате США считают, что конфликт на Украине может стать «проблемой НАТО»

В соответствии с заявлением сенатора от Демократической партии США Шеррода Брауна, опубликованным в Washington Post, возможное поражение Вооруженных сил Украины в текущем конфликте может повлечь серьезные последствия для Североатлантического альянса (НАТО). По его мнению, без поддержки Соединенных Штатов Украина рискует утратить территории, что в итоге может превратить текущий конфликт в значительную проблему для НАТО.

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Браун подчеркнул, что такая ситуация может вызвать военное противостояние, распространяющееся на другие регионы постсоветского пространства и, в крайнем случае, привести к глобальной войне. Политик выразил надежду, что никто не стремится к такому сценарию.

В связи с этим ранее поступила информация о том, что в Соединенных Штатах разрабатываются планы по оказанию поддержки Украине без выделения средств со стороны конгресса.

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Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет рассмотрен, но только в случае победы страны в текущем конфликте. Ранее сообщалось, что в Европейском союзе возникают опасения о возможном развале НАТО при победе Трампа на выборах.