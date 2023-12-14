Кадыров заявил о выполнении плана мобилизации в Чечне «на 1500%»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил, что регион успешно справился с задачей по частичной мобилизации, превысив план на 1500%. Свое заявление он сделал в ходе прямой линии, цитирует РИА Новости.

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"Мы превыполнили план мобилизации на 1500%. В то время как другие регионы все еще активно ищут добровольцев, мы уже завершили этот этап", — подчеркнул Кадыров.

Он подчеркнул, что эти батальоны и полки находятся под управлением Минобороны РФ и Росгвардии.

"Эти подразделения подчиняются их указаниям и выполняют поставленные задачи от верховного главнокомандующего", — добавил лидер Чечни.

Кадыров также подчеркнул, что чеченцы идут на зону специальной военной операции в Украине по собственной воле, отметив, что никто не принуждает их к этому.

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Ранее он охарактеризовал чеченцев, сражающихся на стороне Украины, как болтливых и предателей.