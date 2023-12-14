Вступившую в «Азов» украинку приговорили к пяти годам колонии-поселения

Жительнице Украины Наталье Мануиловой суд в Южном округе вынес приговор в виде пяти лет лишения свободы за участие в террористической организации "Азов". Об этом информирует Ростовская областная прокуратура по данным «Ленты.ру».

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Наталья Мануилова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса РФ о причастности к террористическому сообществу. Ей предстоит отбывать свой срок в колонии-поселении.

Суд вынес решение о том, что осужденная вступила в нацбатальон "Азов" в декабре 2017 года и руководила хозяйственным взводом до марта 2022 года, выполняя обязанности в рамках деятельности террористической группы.

Раньше ФСБ в Волгограде выявила еще одну женщину, 38 лет, оправдывающую деятельность "Азова".





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