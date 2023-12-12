В России задумались о введении уроков арабского языка в школах

Рособрнадзор вместе с Минпросвещением проводит анализ возможности внедрения уроков арабского языка в российские школы, сообщает глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Анзор Музаев, ссылаясь на информацию ТАСС.

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"Мы уже совместно с Министерством просвещения запустили мониторинг запросов на изучение арабского языка в различных регионах и школах. Также исследуем готовность высших учебных заведений предоставить подготовку преподавателей арабского языка", - отмечает Музаев.

Он добавляет, что Министерство образования Объединенных Арабских Эмиратов выразило готовность поддержать внедрение арабского языка в российскую систему образования. Руководитель Рособрнадзора также подчеркивает, что поступили обращения от Духовного управления мусульман.

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