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Согласно информации от агентства Reuters, США приняли решение ввести санкции в отношении России. Причиной этого стали обвинения в возможном военном сотрудничестве РФ с Северной Кореей.
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Государственный департамент внёс в санкционный список три судоходные компании и три торговых судна под российским флагом. Орган утверждает, что они использовались для перевозки боеприпасов между Россией и Северной Кореей.
В дополнение к этим мерам, США также ввели ограничения в отношении ряда компаний из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно официальным заявлениям, эти компании являются инструментами обхода экономических ограничений, налагаемых на Россию.
Необходимо отметить, что ранее США уже принимали меры, вводя санкции против более чем 200 российских компаний и 23 физических лиц. Среди включенных в список предприятий оборонной промышленности значатся, в частности, завод имени В.А. Дегтярева и Уралвагонзавод.