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Reuters: США ввели санкции из-за обвинений в военном сотрудничестве РФ и КНДР
В США раскрыли причину расширения санкций против России

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Согласно информации от агентства Reuters, США приняли решение ввести санкции в отношении России. Причиной этого стали обвинения в возможном военном сотрудничестве РФ с Северной Кореей.

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Государственный департамент внёс в санкционный список три судоходные компании и три торговых судна под российским флагом. Орган утверждает, что они использовались для перевозки боеприпасов между Россией и Северной Кореей.

В дополнение к этим мерам, США также ввели ограничения в отношении ряда компаний из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно официальным заявлениям, эти компании являются инструментами обхода экономических ограничений, налагаемых на Россию.

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Необходимо отметить, что ранее США уже принимали меры, вводя санкции против более чем 200 российских компаний и 23 физических лиц. Среди включенных в список предприятий оборонной промышленности значатся, в частности, завод имени В.А. Дегтярева и Уралвагонзавод.

#новости
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