Российские компании заявили об увеличении трат на зарплаты

В отчете за 2023 год выявлено, что половина российских компаний приняла решение увеличить свои бюджеты на зарплатные выплаты. Согласно анализу, представленному сервисом "Работа.ру" и доступному на "Ленте.ру", это стало результатом опроса, в который включились более 400 представителей фирм из различных регионов страны.

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Из этого исследования выяснилось, что 50% компаний увеличили свои расходы на зарплаты. Более того, 42% компаний увеличили бюджеты на найм сотрудников и их адаптацию, а 25% уделили больше внимания обучению и командировкам. Важным моментом стало увеличение расходов на корпоративы и программное обеспечение, что подтверждают данные о 18% компаниях, которые направили дополнительные средства в этом направлении.

Значительные изменения также коснулись сферы маркетинга и инфраструктурных нужд компаний. Так, 16% фирм увеличили бюджет на маркетинг, 14% — на аренду оборудования, помещений и транспорта. Примечательно, что 13% компаний увеличили бюджет для участия в выставках, а 12% и 11% направили дополнительные средства на производство товаров и логистику соответственно. Тем не менее, 18% компаний признали, что в текущем году не произошло увеличение бюджета.

Важным выводом является тот факт, что лишь 33% компаний не сокращали свои расходы в течение года. Примерно 30% опрошенных снизили расходы на обучение сотрудников и командировки, 29% — на корпоративные мероприятия, а 26% — на маркетинг. Отметим также, что 18% респондентов снизили зарплатный фонд.

Перспективы на следующий год обещают новые вызовы и изменения в финансовых стратегиях компаний. 70% участников опроса выражают намерение увеличить бюджеты для расширения штата сотрудников, в то время как 45% собираются направить средства на масштабирование. Также отмечено, что 33% компаний планируют внедрить новую систему премирования, и 26% размышляют о новых направлениях деятельности.

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В контексте экономической политики Госдумы, Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, высказал мнение о том, что уровень зарплат в России не должен быть менее 100 тысяч рублей. По его словам, такой доход необходим для обеспечения жильем и возможности накопления средств на отдых и образование детей.