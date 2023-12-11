Стало известно о призывах США к Израилю завершить операцию в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, в ходе своего официального визита в Израиль, непублично высказал мнение о целесообразности завершения военной операции в секторе Газа до наступления Нового года. Эту информацию предоставляет издание The Economist, опираясь на собственные неназванные источники.

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Журнал акцентирует внимание на явных призывах со стороны США прекратить военные действия против радикального палестинского движения ХАМАС. "Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего недавнего визита в Израиль напомнил израильтянам, что необходимо завершить военные операции до начала Нового года", - подчеркивает издание.

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Александр Бен Цви, посланник Израиля в России, 6 декабря озвучил возможные временные рамки завершения военных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Согласно его высказыванию, для достижения поставленных целей могут потребоваться несколько недель или даже месяцев.