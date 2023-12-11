За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили семь обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

За прошедшие 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели семь обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), как передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в вопросах, связанных с военными преступлениями Украины. Пока нет информации о гражданских пострадавших.

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За последние сутки зарегистрировано семь случаев огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВФУ). Нет данных о пострадавших среди мирного населения. Пострадали два жилых дома в Киевском районе Донецка и один объект гражданской инфраструктуры. В районе Донецка военные Украины осуществили семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, включая кассетные боеприпасы. Общее количество выпущенных боеприпасов составило 19 единиц, как сообщается в пресс-релизе СЦКК.

Ранее, в результате обстрела ВСУ, поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электроэнергии. По словам губернатора Романа Старовойта, пострадавших среди местного населения нет. По данным Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области из танка. Министерство обороны не предоставило комментарии к этим событиям.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки, 9 декабря, ВСУ сбросили три взрывных устройства на несколько населенных пунктов в регионе. Пострадавших нет, согласно информации.