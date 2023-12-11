В различных областях Украины была воздушная тревога, сообщило украинское издание «Страна.ua»

В городе Южном, что расположен в Одесской области, прогремели взрывы, как сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно отчетам из социальных сетей, в регионе была объявлена воздушная тревога, однако представители местных властей воздерживаются от комментариев по данному событию.

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Информация о взрывах поступила из отчетов жителей Южного в социальных медиа. Кроме того, телеканал "Общественное" Украины уточнил, что в Одесской области активирована система противовоздушной обороны.

Предшествующие взрывы также были зафиксированы в Херсоне, контролируемом украинскими властями. Роман Мрочко, глава городской военной администрации, сообщил о взрывах в районах, прилегающих к городу, а также о нарушениях в электроснабжении, возникших после происшествия.

Помимо этого, поступили доклады о взрывах в Киеве. Военная администрация столицы Украины сообщила об активации системы противовоздушной обороны в городе, призвав граждан пройти в укрытие. На тот момент сирены воздушной тревоги раздавались в Киеве и прилегающих областях.

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Также поступили сводки о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны. Сирены воздушной тревоги были активированы в областях Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Черкасской.