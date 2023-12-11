Российские войска обошли город с юго-запада и заняли окраины

Telegram-канал Readovka опубликовал информацию о том, что военные из России установили флаг страны в южной части Марьинки на Донецком направлении, в рамках специальной военной операции. Официальные представители Министерства обороны воздержались от комментариев по этому вопросу.

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Согласно данным канала, российские войска объехали город с юго-запада и заняли его окраины. Он также отметил, что в самом населенном пункте продолжаются бои.

В дополнение к этому, Telegram-канал «RT на русском» информирует о том, что в настоящее время штурмовые группы укрепляют свои позиции и проводят разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка. По данным канала, отступившие подразделения украинской армии безуспешно пытаются помешать смене личного состава Вооруженных сил России, используя гранатометы и минометы.

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Военный корреспондент Александр Сладков предварительно заявил, что российская пехота активно продвигается в районе Марьинки. Согласно его словам, 150-й мотострелковой дивизии остается взять под контроль один квартал, в то время как 5-я отдельная мотострелковая бригада захватила улицы Ивана Франко и Парижской Коммуны. Журналист также отметил, что российской армии "осталось чуть-чуть" до освобождения города.