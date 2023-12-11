Смартфоны научились делиться данными с экстренными службами

Android-смартфоны теперь предоставляют возможность автоматической передачи информации о пользователях службам экстренной помощи во время телефонных звонков, согласно докладу из Android Central.

реклама

Новая система, построенная на технологии RapidSOS и поддерживаемая Android, требует от пользователей предоставить определенные данные, которые будут автоматически передаваться диспетчерам при звонке в экстренные службы, такие как 911.

Пользователь может указать свой возраст, вес, группу крови, аллергии и другие важные детали. Директор центра экстренной помощи городской пожарной охраны Балтимора, Тенеа Реддик, подчеркивает: "Эта информация становится доступной для использования сразу после отправки вызова и до прибытия службы реагирования, что значительно сокращает время реакции, поскольку спасатели уже осведомлены о ситуации и необходимых мерах".

Чтобы начать делиться данными с экстренными службами, нужно заполнить анкету в настройках смартфона, активировав соответствующий переключатель в приложении "Личная безопасность". Представители RapidSOS подчеркивают, что эта функция доступна на всех Android-смартфонах, но может быть недоступна в определенных регионах.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоит также отметить, что в декабре 2022 года Apple расширила поддержку функции спутниковой связи Emergency SOS за пределами Северной Америки. Теперь эта опция, позволяющая отправлять сообщения экстренным службам вне зоны действия сотовой связи, доступна в Великобритании, Франции, Германии и Ирландии.