Это упрощает нахождение нужной информации, поскольку теперь необязательно знать, где она находится

Google улучшила свой файловый менеджер для устройств с операционной системой Android, значительно расширив его функционал с помощью интеллектуального поиска. Теперь пользователи могут легко находить необходимую информацию, не зная точного расположения файлов.

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Новое обновление приложения "Google Файлы" в магазине приложений Google Play предоставляет пользователю уникальные возможности. Используя умный поиск, достаточно указать ключевую информацию, и приложение автоматически производит поиск в различных типах файлов, включая PDF-документы, изображения, видео и аудио.

Например, теперь можно ввести данные из электронного билета на самолет, такие как название авиакомпании, аэропорта или пункта назначения, и приложение мгновенно выведет соответствующий файл. Эффективный поиск также распространяется на фотографии, аудиотреки по исполнителям и альбомам, а также на скриншоты, сделанные на конкретном устройстве.

Строго подчеркивается, что весь процесс сканирования и поиска выполняется локально на устройстве пользователя, и никакая конфиденциальная информация не передается на внешние серверы. Работа в фоновом режиме не оказывает отрицательного влияния на производительность устройства. Пользователям также предоставляется возможность отключить функцию "Умного поиска" в настройках приложения.

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Обновленная версия уже доступна для скачивания в магазине приложений Google Play.