Зеленский и фон дер Ляйен созвонились в преддверии заседания ЕС по Украине

Президент Украины, Владимир Зеленский, провел важный телефонный диалог с председателем Европейской комиссии, Урсулой фон дер Ляйен, в преддверии предстоящего заседания Европейского совета. Эта беседа, подчеркнутая в официальном канале Зеленского в Telegram, отражает глубокое согласование стратегии перед важным этапом в отношениях Украины с ЕС.

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В ходе диалога лидер Украины подчеркнул значимость согласованных позиций перед предстоящим заседанием. В своем высказывании, Зеленский выразил уверенность в положительном результате, включая выделение средств в размере 50 миллиардов евро и возможность начала переговоров о вступлении Украины в состав Европейского союза.

Президент также выразил признательность Урсуле фон дер Ляйен за высокую оценку усилий Украины по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Эти действия приближают страну к присвоению статуса кандидата на вступление в ЕС, что является важным шагом в интеграционном процессе.

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Предшествующие заявления председателя Европейской комиссии относительно условий положительного вердикта о членстве Украины в Евросоюзе также были отмечены. Она подчеркнула, что предстоящий саммит 14-15 декабря будет фокусироваться не только на вопросах самого вступления, но и на начале переговоров о возможном присоединении страны.