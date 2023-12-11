Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Зеленский обсудил с фон дер Ляйен позиции ЕК и Украины перед заседанием ЕС
Зеленский и фон дер Ляйен созвонились в преддверии заседания ЕС по Украине

реклама

Президент Украины, Владимир Зеленский, провел важный телефонный диалог с председателем Европейской комиссии, Урсулой фон дер Ляйен, в преддверии предстоящего заседания Европейского совета. Эта беседа, подчеркнутая в официальном канале Зеленского в Telegram, отражает глубокое согласование стратегии перед важным этапом в отношениях Украины с ЕС.

реклама

В ходе диалога лидер Украины подчеркнул значимость согласованных позиций перед предстоящим заседанием. В своем высказывании, Зеленский выразил уверенность в положительном результате, включая выделение средств в размере 50 миллиардов евро и возможность начала переговоров о вступлении Украины в состав Европейского союза.

Президент также выразил признательность Урсуле фон дер Ляйен за высокую оценку усилий Украины по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Эти действия приближают страну к присвоению статуса кандидата на вступление в ЕС, что является важным шагом в интеграционном процессе.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Предшествующие заявления председателя Европейской комиссии относительно условий положительного вердикта о членстве Украины в Евросоюзе также были отмечены. Она подчеркнула, что предстоящий саммит 14-15 декабря будет фокусироваться не только на вопросах самого вступления, но и на начале переговоров о возможном присоединении страны.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
5
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
9
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
4
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
8
Обнародован топ лучших процессоров 2023 года для игр и работы в разных ценовых категориях
2
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
+
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
14
Почти половину потребностей Китая в электричестве обеспечивают возобновляемые источники энергии
3
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
1
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
1
Таможня изъяла 300 спрятанных игр Switch, найденных в инвалидной коляске
2
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
4
Японские конструкторы испытали ракетный двигатель, работающий на биотопливе с коровьих ферм
2
Полиэтиленовые отходы могут стать сырьем для получения ценных химических веществ
+
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
3
Новая технология записи, использующая алмазы, позволяет хранить 25 Гб на квадратный дюйм
2
Глобальная версия POCO X6 Pro 5G выйдет с HyperOS
+
Avatar Frontiers of Pandora имеет секретные настройки для будущих GPU, RTX 4090 справляется с трудом
+
AMD опубликовала рекомендуемые настройки для 100+ fps в Avatar Frontiers of Pandora на RX 7000
2

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
50
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
19
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Береговая охрана Китая обстреляла из водомётов корабли Филиппин в Южно-Китайском море — Видео
1
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
О советских огнеметчиках Великой Отечественной
1
Почему второй срок Трампа может быть опасен для его политических противников
1
Энергопотребление искусственного интеллекта в центре внимания
+
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
1

Сейчас обсуждают

Максим Черевко
04:48
Какой долбоеб всю эту шляпу придумывает, какие нахер черные дыры, световые года. Еще же с наших налогов зп получает пидорас
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
Дмитрий Демянюк
04:24
Опять гонят пропаганду, этот лауреат уехал из СССР и имеет гражданство США, к РФии он не имеет ни какого отношения.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Demiurg666
04:21
Экоактивизм - это болезнь, типа шизофрении
Экоактивисты окрасили воду Гранд-канала в Венеции в зеленый цвет в качестве протеста
klopcha
04:04
"Хоп, хероина" Это?
На Украине начали брать взятки за защиту от рейдов сотрудников ТЦК
klopcha
04:04
Ну сейчас конечно стало жёстко, а весь 2022-й год свободно проходили спортивные мероприятия в той же Одессе и т.д. Я видел обсчёт рейтинга этих соревнований. В Киеве всё будет норм, нет же ковровых бо...
На Украине начали брать взятки за защиту от рейдов сотрудников ТЦК
Дмитрий Грани
03:25
Только сенсор г
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
Дмитрий Грани
03:24
Дядя ты е... Нутый?
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
Дмитрий Грани
03:24
Грипсы клеятся отдельно
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
Ярик Лазуренко
03:14
Мажорам здесь не рады, ваше мнение только будет интересно только тогда когда у вас спросят, не более того, не люблю випиндрежников, если есть деньги у родителей, это не значит что ты мажор или что то ...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
oyadl
02:59
ты с сайт не перепутал?, хохлы на другом сидят мир танков российская игра.
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем