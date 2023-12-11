В МИД РФ заявили о единственном сценарии для завершения конфликта на Украине

Ведутся активные международные дипломатические переговоры для урегулирования ситуации на Украине, при этом Россия выражает готовность вести диалог исключительно с представителями западных влиятельных фигур, стоящих за киевским режимом. Об этом сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по противодействию действиям киевского режима, в ходе выступления на канале CTV.

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"Решение всех конфликтных вопросов возможно только через конструктивные переговоры, но стоит подчеркнуть, что Россия стремится вести диалог исключительно с реальными лидерами, а не с их марионетками, поддерживаемыми западными интересами. Мы готовы к обсуждению с теми, кто признает важность поиска компромиссов и активно привержен урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнул Мирошник.

Он также отметил, что на данный момент со стороны Запада отсутствует конкретное стремление к активному участию в переговорном процессе. После устранения политических амбиций и осознания украинским народом изменений в политической власти, могут возникнуть благоприятные условия для начала сбалансированных мирных переговоров.

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Ранее Мирошник также заявил о том, что в настоящее время рассматривается возможность проведения трибунала по вопросу о политической ответственности руководства Украины. По его мнению, украинские лидеры несут ответственность за свои действия, и формат наказания станет предметом дальнейших политических дебатов.