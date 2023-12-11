В Германии призвали украинских беженцев работать

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), внес предложение о том, что украинцам, бежавшим в Германию, следует активно трудиться, а не полагаться на социальные пособия. Известный источник Focus сообщает, что Мерц обратился к федеральным властям с призывом примерять опыт других стран, направляя беженцев на работу.

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В своем высказывании политик отметил, что в Нидерландах трудоустроены 50% украинских беженцев, в Польше – 65%, а в Дании – даже 78%. Он подчеркнул, что Германия, по его мнению, слишком низко оценивает квалификацию украинцев, не узнает их дипломы, предоставляя при этом высокие социальные пособия. "Мы настаиваем на их активном трудоустройстве", подчеркнул Мерц.

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Представитель ХДС, депутат Родерих Кизеветтер, ранее призвал украинских мужчин-беженцев вернуться на родину, чтобы помочь соотечественникам на линии военного конфликта и в тылу.