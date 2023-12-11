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Глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, уточнила ключевые условия для вынесения положительного решения относительно возможного вступления Украины в состав Евросоюза. На предстоящем саммите ЕС, запланированном на 14-15 декабря, обсуждение будет касаться не конкретного вступления страны в союз, а лишь начала переговоров о возможном присоединении, как передает информационный источник Le Parisien.
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Глава Европейской комиссии подчеркнула: «На саммите ЕС в четверг и пятницу будем рассматривать именно старт переговоров о вступлении, а не сам процесс вступления, который, как известно, требует времени. Решение о вступлении в ЕС станет возможным только после выполнения всех предъявляемых стране условий».
Предварительно было объявлено, что премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, высказал свою позицию против возможного вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, Украина занимает одну из ведущих позиций по уровню коррупции в мировом рейтинге.