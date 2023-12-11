В США захотели сохранить старые истребители пятого поколения

Американские законодатели высказали предложение сохранить старейшие истребители пятого поколения F-22A Raptor, которые Военно-воздушные силы (ВВС) планировали вывести из эксплуатации. Эта инициатива отражена в законопроекте об оборонной политике, опубликованном Конгрессом США, согласно сообщению Defense News.

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Компромиссный законопроект, представленный в среду вечером, направлен на удовлетворение запроса ВВС о списании старых истребителей F-15 Eagle, A-10 Warthog и прочих летательных аппаратов. Однако этот законопроект снова ставит под вопрос возможность ВВС законсервировать 32 старых F-22A Raptor.

Издание отмечает, что конференция по закону о финансировании обороны США (NDAA) планирует одобрить предложение о списании 42 штурмовиков A-10 Thunderbolt II и 57 истребителей F-15C и F-15D. Это приведет к сокращению общего числа A-10 до 218 и F-15 C/D до 92.

Также отмечается, что NDAA планирует поддержать предложение списания A-10 не ранее, чем через полгода после представления Конгрессу отчета об оптимальных методах решения задач, возложенных на эти летательные аппараты. Роб Уиттман, член Палаты представителей Конгресса США, сообщает, что NDAA также разрешит списать ранние версии F-15.

Тем временем Конгресс планирует противостоять усилиям ВВС по выводу из эксплуатации F-22 Block 20. Военные отмечают, что эти самолеты не пригодны для выполнения боевых задач и используются исключительно для тренировок пилотов.

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В ноябре стало известно, что компания Boeing задержит поставку нового истребителя четвертого поколения F-15EX Eagle II на почти год по сравнению с первоначальным графиком.