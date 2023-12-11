Стало известно о приглашении Зеленского выступить перед сенаторами США

Президент Украины, Владимир Зеленский, запланировал свою речь перед Сенатом США на 12 декабря, ответив на приглашение лидера демократического большинства Чака Шумера и республиканского лидера Митча Макконнелла. Это мероприятие предваряет предстоящую встречу с президентом США, Джо Байденом, который также пригласил Зеленского в Белый дом для обсуждения вопросов, касающихся поддержки Украины.

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Отмена недавнего выступления Зеленского перед сенаторами США 5 декабря, которое планировалось в ходе закрытого брифинга по вопросам помощи Украине, добавляет элемент загадки к предстоящему событию. Эта неожиданная поворотная точка может создать особый интерес в контексте более широких обсуждений сотрудничества и перспектив развития двусторонних отношений.

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