По словам журналистов, Google намеренно оставила за кадром большую часть процесса между запросом пользователя и конечным результатом

Презентация языковой модели Gemini от Google впечатлила зрителей видеороликом, в котором продемонстрированы внушительные возможности искусственного интеллекта. Однако, согласно сообщениям издания Bloomberg, радость от увиденного быстро улетучилась, поскольку техногигант, кажется, переиграл реальные способности своей нейросети.

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Издание Bloomberg обратило внимание на несоответствие рекламного материала реальности, утверждая, что Google намеренно опустила за кадром значительную часть процесса обработки запроса пользователя для создания впечатляющего эффекта. Например, в сцене с пользовательскими жестами, где Gemini, по словам Google, моментально распознает игру "Камень, ножницы, бумага", на самом деле необходимо предварительно показать все три жеста и дать наводящий вопрос для точного ответа.

По результатам "расследования" стало ясно, что все изображения, текстовые подсказки и ответы, показанные в ролике, были тщательно отобраны заранее, а процесс запроса был упрощен в целях зрелищности. Сотрудники Google признали, что видеоряд не передает реалистичную картину, а некоторые даже отметили, что такие демонстрации - обычная маркетинговая практика.

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Вице-президент по продуктам Google DeepMind Эли Коллинз сообщил Bloomberg, что демонстрация рисования уток остается на уровне исследований и не входит в реальные функции нейросети Google. Компания также подчеркнула, что представленные возможности были сокращены ради эффектности. Проведенное тестирование Gemini в составе чат-бота Google Bard привело к выводу, что новый искусственный интеллект не существенно отличается от GPT-3.5.