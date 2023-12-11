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Анонсирован Redmi 13R — смартфон с поддержкой 5G, оснащенный 50-мегапиксельной камерой
Бренд Redmi выпустил новую доступную модель смартфона Redmi 13R 5G

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Redmi, популярный бренд в мире мобильных технологий, представил свой последний продукт – смартфон Redmi 13R 5G. Этот инновационный гаджет отличается выдающимися характеристиками при доступной стоимости, что делает его привлекательным выбором для широкого круга потребителей.

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Экран нового Redmi 13R впечатляет своими параметрами: 6,74 дюйма, технология IPS, разрешение HD+ и обновление изображения с частотой 90 Гц. Дополнительная защита предоставлена стеклом Gorilla Glass, обеспечивая надежность в использовании. Сердцем устройства стала платформа MediaTek Dimensity 6100+, в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Основная камера с 50-мегапиксельным сенсором и поддержкой различных режимов съемки обеспечивает высокое качество фото и видео. Фронтальная камера разрешением 5 Мп приносит только удовольствие от селфи. Все эти возможности делают Redmi 13R привлекательным инструментом для творчества в мире мобильной фотографии.

Мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт гарантирует долгое время автономной работы. Устройство также оснащено сканером отпечатков пальцев, разъемом USB Type-C, аудиовыходом 3,5 мм и поддержкой 5G-сетей для бесперебойного интернет-соединения.

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Redmi 13R работает под управлением Android 13 с интерфейсом MIUI 14, обеспечивая пользователю современный опыт использования операционной системы. Доступен в черном, фиолетовом и зеленом цветовых вариантах, смартфон Redmi 13R представляет собой элегантное и функциональное устройство, доступное по цене всего $140. Этот аппарат является идеальным сочетанием высоких технологий и доступности для широкого круга потребителей.

#новости #техника
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