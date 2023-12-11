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NataVd
One UI 6.1 от Samsung оберегает аккумулятор смартфона от излишнего износа
В число новых возможностей входит двухуровневое ограничение предельного процента заряда и адаптивная зарядка

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В сети появились уникальные детали относительно предстоящих функций в обновлении Samsung One UI 6.1, нацеленных на повышение эффективности использования энергии в смартфонах. Среди инноваций выделяются две выдающиеся возможности: регулирование уровня заряда в двух этапах и использование технологии адаптивной зарядки.

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Согласно переданным данным от пользователя с псевдонимом X @tarunvats33, первая функция, обозначенная как "Базовая", автоматически приостанавливает зарядку после достижения 100%, возобновляя процесс лишь при понижении заряда до 95%. Вторая функция, "Адаптивная зарядка", приостанавливает подзарядку в ночное время при достижении 80%, восстанавливая ее перед пробуждением с добавлением 20%. Режим "Максимальный" устанавливает ограничение заряда на уровне 85%. На данный момент нет подтвержденной информации о связи этих нововведений с недавно представленным искусственным интеллектом Galaxy AI. Дополнительные подробности станут известны после выпуска обновления в январе 2024 года.

#новости #техника
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