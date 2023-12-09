В парламенте Болгарии произошла стычка из-за передачи Украине списанных БТР

В ходе заседания парламента Болгарии произошел инцидент, включающий столкновение мнений депутатов при обсуждении передачи списанных бронетранспортеров Украине. Портал Anons.bg доложил об этом событии.

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Участники дебатов высказали резкую критику в адрес военной помощи Киеву. Лидер оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов отметил, что многие законодатели в зале, по его мнению, служат интересам других государств.

"Особенно печально, что они поддерживают национальные интересы страны, какой является Украина, которую можно охарактеризовать как страну, сталкивающуюся с серьезными трудностями", подчеркнул депутат.

В ходе выступления Костадинова произошла драка между парламентариями, вынудившая спикера Росицу Кирова временно приостановить заседание и объявить перерыв на 15 минут.

22 ноября Народное собрание Болгарии одобрило бесплатную передачу бронетранспортеров Вооруженным силам Украины (ВСУ). Тем не менее, 4 декабря президент Румен Радев воспользовался своим правом вето, возвращая закон в парламент для дополнительного обсуждения, считая, что в нем упускаются потребности пограничников, пожарных и правоохранительных органов.

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8 декабря парламент Болгарии отменил вето президента в отношении военной помощи Украине, включая передачу ста списанных бронетранспортеров. За передачу техники проголосовали 162 депутата, в то время как 55 высказались против.