В Киеве признали сложности с мобилизацией на Украине

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, выразил свою озабоченность сложностями, которые могут возникнуть в связи с проведением мобилизации в стране. В ходе телемарафона, как сообщает информационный ресурс "Страна.ua" через Telegram-канал, он прокомментировал выдачу повесток в спортзалах, где военкоматы начали активно розыскивать молодых людей, уклоняющихся от призыва. По последним данным от 8 декабря, первые рейды по этому поводу уже состоялись в Ужгороде.

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Подоляк подчеркнул, что мобилизация представляет собой сложную задачу, обращая внимание на дилемму: желание проживать в свободном государстве требует активного участия в его защите.

Он также сообщил о том, что в Украине готовится новая программа, нацеленная на информационное освещение мобилизации и проведение разъяснительной работы среди населения. Эта программа включает в себя изменения в процессе призыва, новый подход к формированию состава военнослужащих, а также детальное раскрытие обязанностей и функций как государства, так и призванных граждан.

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В предыдущем месяце стало известно, что примерно 20 тысяч призванных на военную службу молодых людей покинули Украину. Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, подчеркнул, что эта проблема является серьезной, особенно учитывая наличие коррупции в стране.