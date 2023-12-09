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NataVd
Полянский призвал Гутерриша обеспечить выполнение резолюции о гумпаузах в Газе
Россия призвала Гутерриша обеспечить выполнение резолюции о гумпаузах в Газе

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Москва ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша предложений относительно наблюдения за соблюдением резолюции Совета Безопасности ООН, касающейся гуманитарных пауз в секторе Газа. Первый заместитель постпреда России при ООН, Дмитрий Полянский, подчеркнул важность усилий Совета Безопасности в разработке решения, направленного на смягчение страданий мирного населения, даже несмотря на определенные ограничения со стороны США и Великобритании. Полянский также призвал к активной реализации резолюции 2712, выражая надежду на оперативное представление Гутерришем плана мониторинга.

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Ранее представители Израиля обратились в ООН с запросом о предоставлении гуманитарной помощи для решения напряженной ситуации в секторе Газа.

#новости
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