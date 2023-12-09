В России назвали приговором тысячам палестинцев блокировку США резолюции по Газе

Первый заместитель постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций, Дмитрий Полянский, осудил решение Соединенных Штатов блокировать предложение ООН о прекращении огня в секторе Газа, называя его судьбоносным для тысяч палестинцев. Дипломат выразил недовольство циничным актом со стороны американских коллег, который, по его мнению, приносит страдания мирным гражданам, включая женщин и детей, а также сотрудников ООН, оказывающих гуманитарную помощь.

реклама

Полянский подчеркнул, что день голосования по резолюции стал "одним из самых мрачных моментов" в истории Ближнего Востока. Он также выразил убеждение, что, несмотря на красивые слова о демократии и мире, истинная цена мира проявляется в моменты, когда члены Совета Безопасности предпочли стать соучастниками действий Израиля.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В результате голосования, несмотря на поддержку 13 членов Совбеза, США воспользовались своим правом вето, а Великобритания воздержалась от голосования.