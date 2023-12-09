В Молдавии отказались вернуть в эфир российские телеканалы

Премьер-министр Молдавии, Дорин Речан, анонсировал окончательное прекращение вещания 12 телеканалов, включая шесть российских медиаресурсов. Об этом сообщает агентство "Sputnik Молдова".

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Речан утверждает, что после снятия режима чрезвычайного положения указанные 12 каналов, включая шесть российских, не будут возвращены в эфир. Премьер-министр подчеркнул, что были разработаны и утверждены законопроекты, предоставляющие возможность эффективного управления подобными ситуациями вне чрезвычайного положения.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии 24 октября ограничила доступ к 22 российским ресурсам, включая телеканалы RT, "Вести", "Звезда", "Царьград", "Рен ТВ", "Мир", обвинив их в искажении информации о чрезвычайном положении в стране.

Также в конце октября Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила лицензии молдавским телеканалам Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3 по рекомендации СИБ.

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Ранее бывшая глава Гагаузии Ирина Влах обвинила президента Молдавии Майю Санду в создании политической инквизиции, высказав свое мнение относительно решения о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.