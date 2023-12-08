В США допустили отказ Киева от территорий для прекращения конфликта с Россией

В случае, если НАТО не окажет поддержку Украине, возможен сценарий мирного урегулирования конфликта с Россией, аналогичный тому, который использовался на Корейском полуострове. Такую позицию высказал бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, согласно информации The Washington Post.

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По мнению Тейлора, Украина стоит перед серьезным выбором: получить дополнительную поддержку от НАТО для восстановления контроля над территориями или принять альтернативу и, возможно, отказаться от части своих земель в стиле корейского сценария.

Экс-посол отметил, что без военной поддержки США большие наступления Вооруженных сил Украины становятся невозможными. В таком случае Киев может принять решение о дипломатическом урегулировании, передавая России контроль над территориями, присоединенными с 2014 года. Это, в свою очередь, может обеспечить Украине перспективу вступления в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

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Ранее представитель Кремля, Дмитрий Песков, призвал Киев осознать, что поддержка США имеет свою цену в виде украинских жизней. Песков подчеркнул, что американцы, будучи прагматичными, заботятся прежде всего о своем благосостоянии.