Украину предупредили о проблемах с иностранными наемниками

Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что количество иностранных наемников, участвующих в военных действиях на Украине, сокращается. Этот тренд обусловлен не только стремлением военных заработать, но и высокими потерями, что заставляет многих покидать театр боевых действий.

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В разговоре с «Лентой.ру», Дандыкин подчеркнул, что, несмотря на уменьшение числа наемников, Украина сохраняет достаточно сил для продолжения конфликта. Он также отметил, что среди наемников преимущественно выделяются поляки, но их количество заметно уменьшилось.

Ожесточенные бои продолжаются, несмотря на сокращение числа иностранных сил. Важно отметить, что, согласно Дандыкину, Украина, вероятно, будет вынуждена привлекать наемников из бывших республик СССР, таких как грузины и белорусы. По его словам, это связано с тем, что противник остается серьезным, и количество пленных, несмотря на увеличение, не свидетельствует о массовых сдачах.

Ранее командующий штурмовой группой 68-й бригады Вооруженных сил Украины, известный под позывным Дельфин, подчеркнул, что на Украине исчерпываются профессиональные военные. Он выразил мнение, что мирные жители предпочли бы видеть в боевых действиях исключительно профессионалов.

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Эти сведения подчеркивают сложность ситуации на Украине и неоднозначные перспективы в разрешении конфликта.