Экономический кризис повлиял на выбор слова года в Германии

В год экономических и энергетических вызовов Германии, слово 'Кризисный режим' стало символом 2023 года, отражая сложности, с которыми сталкивается крупнейшая экономика еврозоны. Долговые, бюджетные и инфляционные кризисы, спад на рынке недвижимости и проблемы в сфере здравоохранения достигли своего пика, подчеркивая сложность ситуации.

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Эксперты подчеркнули, что кризисы всегда присутствовали, но в текущем году они достигли своего апогея, окружив Германию. Война на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС добавила общественные проблемы, усилив антисемитские настроения и увеличив поток беженцев. В результате 'Антисемитизм' стал вторым словом года.

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Аналитики также отметили усиление экономического кризиса, особенно в машиностроительном секторе. Спад производства в этой отрасли составил 13,5% за октябрь 2023 года. Общий спрос на производственные заказы в Германии уменьшился на 3,7% по сравнению с сентябрем, согласно данным Федерального статистического управления ФРГ. Все эти факторы отражают сложный контекст, в котором находится страна в текущем году.