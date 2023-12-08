Еще в одном регионе России захотели запретить склонение к аборту

Губернатор Псковской области, Михаил Ведерников, выдвинул инициативу о введении в регионе закона, запрещающего склонение к абортам. В своем сообщении в Telegram он также предложил внедрить систему поощрения медицинских работников, успешно убеждающих женщин отказаться от аборта. По новому законопроекту, малообеспеченные беременные и кормящие матери смогут получать ежемесячные выплаты от одной до полутора тысяч рублей.

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Губернатор отметил, что за прошлый год в регионе было совершено полторы тысячи абортов, что составляет 20% от общего числа беременных женщин. Он подчеркнул, что ранее этот показатель был еще выше. В 2021 году Псковская область заняла неутешительное место по росту населения среди российских регионов.

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Важным аспектом новой инициативы также стало желание властей Курской области внести ответственность за склонение к аборту. Авторы законопроекта готовятся представить его в Госдуму, подчеркивая необходимость запрета искусственного прерывания беременности в частных клиниках России.