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Губернатор Псковской области, Михаил Ведерников, выдвинул инициативу о введении в регионе закона, запрещающего склонение к абортам. В своем сообщении в Telegram он также предложил внедрить систему поощрения медицинских работников, успешно убеждающих женщин отказаться от аборта. По новому законопроекту, малообеспеченные беременные и кормящие матери смогут получать ежемесячные выплаты от одной до полутора тысяч рублей.
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Губернатор отметил, что за прошлый год в регионе было совершено полторы тысячи абортов, что составляет 20% от общего числа беременных женщин. Он подчеркнул, что ранее этот показатель был еще выше. В 2021 году Псковская область заняла неутешительное место по росту населения среди российских регионов.
Важным аспектом новой инициативы также стало желание властей Курской области внести ответственность за склонение к аборту. Авторы законопроекта готовятся представить его в Госдуму, подчеркивая необходимость запрета искусственного прерывания беременности в частных клиниках России.