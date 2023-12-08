Россияне высказались о доверии Путину

В течение последней недели Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, выявивший высокий уровень доверия российских граждан к президенту Владимиру Путину. Согласно данным, предоставленным ВЦИОМ, уровень доверия к президенту составил 78,5 процента. Показатель одобрения его деятельности также увеличился и составил 75,8 процента, что является приростом на 0,6 процентных пункта.

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Помимо этого, аналитики рассмотрели оценки деятельности премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России. Уровень одобрения деятельности премьер-министра составил 53,3 процента (прирост на 1,0 процентный пункт), а правительства России — 51,4 процента (прирост на 1,7 процентных пункта).

Согласно спонтанному рейтингу доверия политикам, российский президент занял первое место с показателем 37,3 процента. На второй и третьей позициях расположились премьер-министр (16,6 процента) и глава МИД России Сергей Лавров (15,4 процента) соответственно.

Опрос ВЦИОМ проводился с 27 ноября по 3 декабря с использованием телефонных интервью. В исследовании участвовали граждане России старше 18 лет.

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Ранее ВЦИОМ также предоставил данные о том, какие качества граждане считают главными у президента. Согласно исследованию, 89 процентов респондентов высказали мнение, что одним из главных качеств Владимира Путина является спокойствие, а 86 процентов считают его волевым и решительным лидером.